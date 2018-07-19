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Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla Bodrum’da makilik alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile otellerin olduğu bölgeye doğru genişleyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

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Bodrumda makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum’da Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, 13 arazöz, iş makineleri ve 55 orman işçisiyle müdahale edildi. 

20 kişilik AKUT ekibi ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllüleri de çalışmalara destek verdi.

Yangının evlerine sıçramasından korkan vatandaşlar da çalışmalara katıldı.

40 hektarlık alan zarar gördü 

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Yat yoğunluğu nedeniyle yangın söndürme uçaklarının denizden su almasında zaman zaman güçlük yaşandı. Uçakların su alabilmesi için bölgedeki bazı yatlar uzaklaştırıldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, bodrum, yangın
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