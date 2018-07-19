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Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla Bodrum’da makilik alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile otellerin olduğu bölgeye doğru genişleyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

19 Temmuz 2018 Perşembe 22:36





