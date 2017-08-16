  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Bodrum'da katı atık depolama alanında yangın

Bodrum ilçesinde, çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Bodrumda katı atık depolama alanında yangın

Bodrum ilçesinde, çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisindeki katı atık depolama alanında, dün akşam saatlerinde çıkan yangın, yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yoğun dumanların çıkmaya devam ettiği yangında, ekiplerin söndürme ve soğutma çalışması da devam ediyor.

Rüzgarında etkisiyle zaman zaman alevlerin çıktığı çöplükte, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile orman işçileri de destek veriyor.

Öte yandan yanan alana vidanjörlerle atık suların boşaltıldığı da görüldü.

Etiketler: yangın, bodrum
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