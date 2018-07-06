Bodrum'da helikopter destekli trafik denetimi

Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, yaz sezonu boyunca hizmet verecek kamera donanımına sahip polis helikopteri, Bodrum'da ilk uygulamaya katıldı.

Gece ve gündüz havadan görüntü kaydetme özelliğine sahip helikopter, Milas-Bodrum karayolu üzerinde yakın araç takibi yaptı.

Sürücüler helikopter destekli uygulamayı başarılı buldu

Helikopterdeki görüntüler, özel bir donanımla canlı olarak uygulama noktasına aktarılarak, belirlenen araçların plakaları tespit edilip durduruldu. Durdurulan bazı sürücüler, trafik kurallarına uydukları için ekiplerden teşekkür aldı. Sürücüler ise helikopter destekli uygulamayı çok başarılı bulduklarını söylediler.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, Muğla genelinde turizm sezonu boyunca karadan ve havadan trafik kontrollerinin en üst seviyede devam edeceğini belirtti.

"Özellikle trafik kurallarını ihlal eden araçlarda, hatalı sollamalar, yakın takipler tamamen havadan kontrol edilecek. Bu uygulama Marmaris ve Fethiye'de de yapılacak."

Termal kamerayla gece-gündüz görüntü alabiliyor

Raşit Tosun, uygulamanın amacının, halkın zarar görmemesi ve trafik kazalarının önüne geçilmesi olduğunu anlattı.

"Herhangi bir olumsuz durumun önüne geçmek ve sezonu rahat atlatmak için en üst seviyede uygulama yapıyoruz. Helikopter, Havacılık Dairesi Başkanlığımızdan geldi. Turizm sezonu boyunca tahsis edildi. Donanımlı, termal kamerasıyla gece ve gündüz görüntü alabiliyor. Yaklaşık bin 500 metrelik menzilden plaka okuma sistemine sahip. Sadece trafik değil, asayiş, plajlarda yaşanacak olumsuzluklar, hırsızlık veya bir kovalamaca gibi her türlü olaylarda hizmet verecek."

Ayrıca Bodrum Torba uygulama noktasında polis köpeğiyle asayiş uygulaması da gerçekleştirildi. Durdurulan bazı yolcu otobüslerinin bagajları, polis köpeğiyle arandı.

Kaynak: AA