Bodrum'da 'Golden Çetesi' tartışması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa terk edilen golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpekle bir minibüste yaşayan ve tedavi gördüğü Aydın'daki özel hastanede hayatını kaybeden Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği köpekleri tartışma konusu oldu.

Babasının cenaze işlemlerinin ardından köpekleri almak için Bodrum'a gelen Yağmur Özbakan, köpeklerin emanet bırakıldığı emekli anestezi uzmanı Dr. Aylin Yıldız Schwarz'ın Güvercinlik'teki evine geldi. Burada Özbakan ile Schwarz arasında tartışma yaşandı.

Yağmur Özbakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının toprağa verilişinin dördüncü günü olduğunu ve hala yasını tutamadığını söyledi.

Schwarz'ın kendisini arayarak 'köpeklerle ilgili ne düşünüyorsun, ne yapacaksın?' dediğini belirten Özbakan, "Bunu konuştuğumuzda babamın öldüğünün ilk günüydü. Kafam karışıktı ve bana biraz müsaade edin dedim. Bana 'o zaman gel al köpeklerini' diye bir şeyle karşılaştım." dedi.

"Köpeklerimiz alıkonuluyor"

Babasının hiçbir zaman maddiyatı ön planda tutmadığını dile getiren Özbakan, "Benim babam köpeklere tasma yaparak onlara yardım topladı. Denildiği gibi para toplanmadı. Köpekleri gelin alın denildi ama şu an köpekler alıkonuluyor. Ben bunu gasp olarak görüyorum." diye konuştu.

Schwarz'ın kendisini "haneye tecavüz etmekle" suçladığını, bunun gerçeği yansıtmadığını anlatan Özbakan, kendisinin sadece köpekleri geri almaya geldiği söyledi.

"Köpekleri sadece mahkeme kararıyla veririm"

Köpeklerin koruma altında olduğunu ve bu saatten sonra hiç kimsenin alamayacağını ifade eden emekli anestezi uzmanı Dr. Aylin Yıldız Schwarz da köpekleri sadece mahkeme kararıyla verebileceğini ifade etti.

"Golden Çetesi" sayfasının ve banka hesabının kapatılmasını istediğini belirten Schwarz, "Ben başka bir şey istemedim. Çünkü 23 bin takipçi var. Bunlardan yüzde 70'i yurt dışından para, döviz gönderiyor." diye konuştu.

Schwarz'ın hayvansever arkadaşlarından Yıldız Uslu da Şenol Özbakan'ı Bodrum'daki hastanede tedavi gördüğü sırada, ziyarete gittiğini ve bu ziyarette kendisine bir şey olduğu taktirde, köpeklerin Yıldız Schwarz'a emanet edilmesi isteğini ilettiğini iddia etti. AA