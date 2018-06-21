Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Bodrum Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerden Hacer Tülü'nün şarkıcı olduğu, Mehmet Ali Sürensöy'ün ise İstanbul ve Bodrum'da gece kulübü işletmeciliği yaptığı belirtildi.

Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüpheli Manisa'da yakalandı.

Kaynak: AA