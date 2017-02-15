  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Bodrum'da denizden 94 kilo atık çıkarıldı

Bodrum ilçesinde, belediye tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

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Bodrumda denizden 94 kilo atık çıkarıldı

Bodrum ilçesinde, belediye tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Mazı Mahallesi'nde Bodrum Belediyesi dalış ekibince gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, denizden çıkarılan atıklar ayrıştırılıp tartıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmada lastik, demir, cam ve plastik olarak ayrılan 94 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçimini denizcilikle sağlayan ve denizin temiz tutulmasına katkı verenlere teşekkür etti.

İlçede çevre bilincinin oluştuğunu ifade eden Kocadon, "Geçen sene çıkarılan atıkla bu sene arasında çok fark var. Çevre bilincinin oturmasından dolayı son derece mutluyum. Öğretmen ve öğrencilerimize kampanyaya verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bilinç, Bodrum'un gündeminde. Bu gündemle öğrencilerimize eğitimler veriliyor." dedi. 

Etiketler: deniz dibi temizliği, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bodrum, atık
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