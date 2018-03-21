  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği

Bodrum'da "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı. 2 saat süren çalışmada 331 kilogram atık çıkarıldı.

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Bodrumda deniz dibi ve kıyı temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye dalış ekibi denizden cam ve plastik şişe, teneke kutu, plastik boru, ayakkabı ve bazı tekstil ürünleri gibi birçok atık madde çıkardı.

Belediye temizlik işçileri de dalgıçlar denizdeyken, kıyıyı temizledi.

Çuvallarla bir teknede biriktirilen atıklar, karaya getirilerek ayrıştırıldı. Kıyıdan toplananlarla birlikte 331 kilogram atık bulundu. 

Etkinlik kapsamında ayrıca Mandal Adası'nda yıprandığı tespit edilen Türk Bayrağı da yenisi ile değiştirildi.

Dalgıçlardan Eray Bartan, deniz dibinden daha çok cam şişe ve teneke kutu atıkları çıkardıklarını belirtti. Etkinliğin bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirdiklerini ve her hafta farklı yerlerde dalış yaptıklarını anlatan Bartan, çıkarılan atık miktarının giderek azaldığını da kaydetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: temizlik, kıyı, deniz, bodrum
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