  • 09 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.621
    EURO 4.13
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.093
Buradasınız : » » Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bodrumda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Çingil mevkisinde otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arazinin engebeli olması dolayısıyla müdahalenin güçlükle yapıldığı yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Tarım arazilerine de sıçrayan yangına Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 yangın söndürme uçağı ve iki helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 12 hektarlık alan zarar gördü.

Dereköy Muhtarı Cemal Akhan, zeytin ve armut ağaçlarının da bulunduğu yangın bölgesinde yaklaşık 50 ağacın yandığını söyledi.

Etiketler: yangın, Muğla, bodrum
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER