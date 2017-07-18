  • 18 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.072
  • BIST 105718.31
    ALTIN 140.629
Buradasınız : » » Bodrum'da ByLock'çu 15 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da ByLock'çu 15 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bodrumda ByLockçu 15 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla, 2'si ilçe dışından 15 kişi yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aynı gerekçeyle 2 kişinin daha arandığı, firari durumdaki bu kişileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

Etiketler: bodrum, Muğla, fetö, PDY, bylock, FETÖ operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER