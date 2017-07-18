Bodrum'da ByLock'çu 15 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla, 2'si ilçe dışından 15 kişi yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Aynı gerekçeyle 2 kişinin daha arandığı, firari durumdaki bu kişileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.