Bodrum'da 250 polisle huzur operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulüplerinin bulunduğu bölgede 250 polisin katılımıyla "huzur operasyonu" düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen uygulama öncesi güvenlik güçleri çarşı merkezinde toplandı.

Birimlere ayrılan polis ekipleri, "Bodrum Barlar Sokağı" olarak bilinen bölgedeki gece kulüplerinde eş zamanlı alkol denetimi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve şüpheli kişilere yönelik arama yaptı.

Narkotimde görevli iki dedektör köpeğin de kullanıldığı asayiş uygulamasında, bazı suçlardan aranan 10 şüpheli ile üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen kişiler gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan kimlik kontrollerinde, yaşları küçük olduğu tespit edilen bazı çocuklar uyarılarak gece kulüplerinin bulunduğu alandan uzaklaştırıldı.

Bodrum Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ali Çelenay'ın da katıldığı operasyon yaklaşık iki saat sürdü.