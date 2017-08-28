Bodrum'da 250 polisle 'huzur operasyonu'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yoğunlukla gece kulüplerinin bulunduğu Gümbet Mahallesi'nde 250 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon öncesinde güvenlik güçleri Gümbet Meydanı'nda buluştu. Burada birimlere ayrılan polis ekipleri, "Barlar Sokağı" diye bilinen bölgede eş zamanlı şekilde bütün gece kulüplerinde alkol denetimi ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Narkotimde görevli 2 dedektör köpeğin de katıldığı operasyonda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunanlar ile üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirilen kişiler gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışması sırasında bazı gece kulüplerinde, ekiplere yönelik teşekkür anonsları da yapıldı.

Huzur operasyonuna, Bodrum Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya da katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı. AA