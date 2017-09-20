Bodrum Emniyeti'nden "şok uygulama"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin okul çevresinde yürüteceği "şok uygulama" olarak ifade edilen çalışması başladı.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile öğrencilere güvenli bir ortam oluşturmak için Bodrum'da polis ekipleri, denetim gerçekleştirdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimler, kendilerini ilgilendiren konularda çalışma yürütürken, okul çevrelerinde de "şok uygulama" olarak ifade edilen denetim yapılacak.

Bu kapsamda yeni eğitim öğretim döneminin ilk "şok uygulaması" Bodrum Anadolu Lisesinin bulunduğu bölgede gerçekleştirildi.

Uygulamaya trafik, narkotik, asayiş ve polis merkezi ekipleri katıldı. Bölgeden geçen araçların evrakları kontrol edilip "Mooly" isimli özel eğitimli narkotik köpeğinin de desteği ile uyuşturucu madde araması yapıldı. Kontrollerde Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması da yapıldı.

Uygulamada, okul servislerinde emniyet kemeri takmaları konusunda öğrenciler bilgilendirilerek bu konuda servis sürücüleri de uyarıldı.

Olumsuz bir durumla karşılaşılmayan uygulama, öğrenciler tarafından merakla izlendi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü bu çalışmanın her gün farklı bir okulun bulunduğu mevkide ve özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.