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Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Altındağ hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili denize devrilen Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ yaşamını yitirdi.

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Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Altındağ hayatını kaybetti

55 yaşındaki Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ idaresindeki 48 TB 212 plakalı otomobil, Yalıçiftlik Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik kayalık alanda sürüklenerek denize devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Altındağ'ın cenazesi, dalgıçların tespit ettiği yaklaşık 2-3 metre derinlikteki hurdaya dönen otomobilden alınarak Yalıçiftlik İskelesi'ne çıkarıldı. Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, belediye çalışanları ile Altındağ'ın yakınları olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, bodrum, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altında
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