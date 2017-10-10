Bodrum açıklarında deprem!

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da Ege Denizi'nin Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 9 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bodrum'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı açıklamada, depremin artçı olduğunu söyledi. Depremle ilgili ilçede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Yılmaz, "Şu ana kadar bize intikal eden bir olumsuzluk yok." dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde saat 22.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirmişti.

Bodrum açıklarındaki depremin yaklaşık 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.