'Böcek' davasında yeni birleştirme kararı

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Böcek" davası olarak bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin dava ile sanıkların aynı suçtan yargılandığı bir başka davayı birleştirdi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sedat Zavar ve İlker Usta, tutuksuz sanıklar Mehmet Yüksel ve Hasan Akın'ın yanı sıra sanık avukatları, müdahil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Tuğba Sağlam Eker ve Muhammed Aydın ile şikayetçi Maliye Bakanlığının avukatı katıldı.

Sanıklardan Ömer Altıparmak ve Zeki Bulut ile de tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanık avukatları, davanın, müvekkilleri hakkında Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde aynı suçlardan devam eden başka bir dava ile birleştirilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklar Ömer Altıparmak, Zeki Bulut, Sedat Zavar ve İlker Usta da tahliyelerini istedi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanık Zeki Bulut hakkında "FETÖ üyeliğinden" kamu davası açılması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini talebinde bulunan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini istedi.

Mahkeme, Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak, duruşma tarihi beklenmeksizin dosyanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek birleştirilmesine ve ByLock kullandığı tespit edilen sanık Bulut hakkında "FETÖ üyeliğinden" kamu davası açılması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden Mahkeme, duruşmayı 14 Kasım 2017'ye erteledi. AA