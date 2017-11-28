BM’den Türk Kızılayı’na ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ı ziyaret etti.

Kızılay Genel Merkezi’nde bir araya gelen ikili, görüşme öncesi basına açıklama yaptı.

Suriye krizinin ortaya çıkmasıyla sınır ötesi yardımların planlanmasında BM ile yakın ilişkilerde bulunduklarını söyleyen Kerem Kınık, BM’nin Kızılay’ın yardımlarına çok ciddi fon desteği verdiğini söyledi.

BM’nin farklı kuruluşlarıyla yurt dışında yürüttükleri birçok program olduğunu dile getiren Kınık, “BM ile iş birliğimizin devam etmesi noktasında da kararlılığımızı vurguluyoruz.” dedi.

"Türkiye'nin gösterdiği fedakarlık ve cömertliğin farkındayız"

Ursula Mueller yaptığı konuşmada, Türkiye’nin insani yardım alanında ikinci büyük donör olduğuna işaret ederek “Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıları kabulünde gösterdiği fedakarlık ve cömertliğin farkındayız.” ifadesini kullandı.

Mueller, Türk Kızılayının sığınmacılara yönelik yardımlarının yanı sıra Somali, Pakistan, Yemen, Sudan ve Bangladeş gibi ülkelerde yaptığı yardımların da oldukça dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Kızılay Kart projesi, dünyaya rol model oldu

BM’nin insani yardım konusunda Türk Kızılayı ile iş birliği yaptığını yineleyen Mueller, özellikle nakit yardım olan Kızılay Kart projesinin, ulaştığı kişi sayısı açısından dünyada bir rol model olduğunu söyledi.

Mueller, Türk Kızılayı’na insani yardım konusunda sınır ötesi operasyonlara vermiş olduğu destek nedeniyle teşekkür etti.

Kınık – Mueller görüşmesinde, insani yardımi göç meselesi ve dünyada yaşanan insani krizler konusunda çözüm önerileri ele alınacak.

Kaynak: AA