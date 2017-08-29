  • 29 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.453
    EURO 4.135
  • BIST 110339.99
    ALTIN 146.107
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'BM ve ilgili diğer kuruluşlar, bu katliama son vermek için gerekeni yapmalıdır'

'BM ve ilgili diğer kuruluşlar, bu katliama son vermek için gerekeni yapmalıdır'

Adalet Bakanı Gül, ''Uluslararası toplum, BM ve ilgili diğer kuruluşlar, bu katliama son vermek için gerekeni yapmalıdır." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BM ve ilgili diğer kuruluşlar, bu katliama son vermek için gerekeni yapmalıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mazlumun dinini ve ırkını sorgulamayan bir tarihin evladı olarak Arakanlı kardeşlerimizin yanında olmak üzerimize borçtur. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve ilgili diğer kuruluşlar, bu katliama son vermek için gerekeni yapmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslam coğrafyasının mahzun köşelerinden biri olan Arakan'da Müslümanların insanlığa ve insan haysiyetine sığmayacak katliamlara maruz kaldığını hatırlattı.

Yaşanan saldırılar sonucunda 3 bine yakın Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiğini ifade eden Gül, Myanmarlı Müslümanların dünyanın gözü önünde dinleri ve ırklarından ötürü sistematik soykırıma tabi tutulduğunu aktardı.

Tam bir soykırım görüntüsündeki bu vahşetin müsebbiplerini telin eden Gül, katledilenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Mazlumun dinini ve ırkını sorgulamayan bir tarihin evladı olarak Arakanlı kardeşlerimizin yanında olmak üzerimize borçtur. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve ilgili diğer kuruluşlar, bu katliama son vermek için gerekeni yapmalıdır. Uluslararası toplumun bu sessizlik ve kayıtsızlığına karşı bir kez daha 'Dünya beşten büyüktür.' diyoruz."

Etiketler: adalet bakanı, BM, abdulhamit gül, myanmar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER