'BM ve ilgili diğer kuruluşlar, bu katliama son vermek için gerekeni yapmalıdır'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mazlumun dinini ve ırkını sorgulamayan bir tarihin evladı olarak Arakanlı kardeşlerimizin yanında olmak üzerimize borçtur. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve ilgili diğer kuruluşlar, bu katliama son vermek için gerekeni yapmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslam coğrafyasının mahzun köşelerinden biri olan Arakan'da Müslümanların insanlığa ve insan haysiyetine sığmayacak katliamlara maruz kaldığını hatırlattı.

Yaşanan saldırılar sonucunda 3 bine yakın Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiğini ifade eden Gül, Myanmarlı Müslümanların dünyanın gözü önünde dinleri ve ırklarından ötürü sistematik soykırıma tabi tutulduğunu aktardı.

Tam bir soykırım görüntüsündeki bu vahşetin müsebbiplerini telin eden Gül, katledilenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Mazlumun dinini ve ırkını sorgulamayan bir tarihin evladı olarak Arakanlı kardeşlerimizin yanında olmak üzerimize borçtur. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve ilgili diğer kuruluşlar, bu katliama son vermek için gerekeni yapmalıdır. Uluslararası toplumun bu sessizlik ve kayıtsızlığına karşı bir kez daha 'Dünya beşten büyüktür.' diyoruz."