Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında partililere hitap ederek, anayasa değişikliğinin Türkiye'ye kazanımlarının neler olacağını anlattı.

Afyonkarahisar'da, partililerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, referandum için oluşturulacak kampanyaya da başarılar diledi.

Kampanyanın nezih bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan Kurtulmuş, bunun bir seçim olduğunu ama siyasi parti seçimi olmadığını dile getirdi. Partilerin bir kısmının "Evet", bir kısmının da "Hayır" diyeceğini aktaran Kurtulmuş, AK Parti'nin, bu kampanyayı pozitif bir kampanya olarak yürüteceğini belirtti.

"Bizim derdimiz kimseyle dalaşmak, kimseyle kapışmak değildir"

"Bizim derdimiz kimseyle dalaşmak, kimseyle kapışmak değildir. Bizim derdimiz milletin önünü açmak, milletin istikbale doğru daha hızlı bir şekilde yürümesini sağlayabilmektir." diyen Kurtulmuş, onun için cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne olduğunu bu süre içerisinde halka anlatacaklarını ifade etti.

"Her seçim sandıkta kazanılır"

Kurtulmuş, 16 Nisan akşamında en yüksek "Evet" oylarının çıktığı illerin başında Afyonkarahisar'ın geleceğine inanıcını dile getirerek, "Unutmayın, her seçim sandıkta kazanılır. Ne kadar güçlü olursanız olun, argümanlarınız ne kadar kuvvetli olursa olsun, desteğiniz ne kadar kuvvetli olursa olsun sonuçta halkımız, milletimiz tek tek oyları sandığa atana ve sandıklarda o oylar akşam sayılana kadar seçim bitmiş sayılmaz. Her vatandaşımızın 'Evet' diyerek o oyları sandığa atmasını sağlamamız ve sonuçları almamız gerekiyor. Bu süre içerisinde gece gündüz çalışacağız ve inşallah Türkiye'de çok güzel bir şekilde bu kampanyayı sonlandıracağız." diye konuştu.

"Bütün siyasi görüşler bu olgunluğu göstermelidir"

Zaman zaman bazı partilerden özelikle de ana muhalefet partisinden gelen eleştirilerin olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Nihayetinde bir halk oylaması var, bir paket oylanıyor. Dünyanın sonu değil. Karar da söz de milletindir. Millet ne karar verirse başımızın üstündedir. Bütün partiler bu olgunluğu göstermelidir. Bütün siyasi görüşler bu olgunluğu göstermelidir. Biz böyle bir olgunluk ile millete güvenen bir olgunluk ile yola çıktığımız için Allah'ın izniyle millet de elimizi bırakmayacak ve bu güvenin gereğini 16 Nisan'da yapacaktır."

"Sanki, beyler yeni dinliyor gibi hareket ediyorlar"

Türkiye'nin darbeler, koalisyonlar ve tek parti dönemlerinde ne kadar ekonomik istikrar yakaladığını da aktaran Kurtulmuş, "Bu kadar işimiz varken neden anayasa değişiklik paketini getiriyorsunuz? Türkiye'nin başka işi gücü yoktu da anayasa değişikliği mi yapacağız?" sözlerinin kullanılmasına da şöyle yanıt verdi:

"Biz bunu yeni konuşmuyoruz. Sanki, beyler yeni dinliyor gibi hareket ediyorlar. Ben kendimi bildim bileli, bu memlekette hep anayasa değişikliği konuşulmuştur. Bu bağlamda da hep başkanlık sistemi, yürütmede tek başlılık sağlanarak hızlı karar alacak bir yürütmenin ortaya konulması hep konuşulmuştur. Bu yönetim sistemiyle birlikte vesayetçi düzenin yanlışlıklarından, sakatlıklarından kurtuluyoruz ve yeni bir yürütme modeline kavuşuyoruz." AA