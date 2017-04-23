Bitlis'teki terör operasyonunda el yapımı patlayıcılar imha edildi

Bitlis'te iki gün önce bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda araziye tuzaklanan uzaktan kumandalı 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince, kent merkezine bağlı Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Üçevler ve Doğruyol köyleri bölgesinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, depo ve sığınakları imha etmek amacıyla 19-22 Nisan'da "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir Operasyonu"nun gerçekleştirildiği bildirildi.

Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde 8 depo ve 3 sığınağın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu depo ve sığınaklarda 18 kullanıma hazır boru tipi el yapımı patlayıcı, 80 kalaşnikof mühimmatı, 2 el bombası, büyük telsiz, video kamera, akü, 12 örgüt kıyafeti, şemsiye, 2 pil bloku, patlayıcı yapımında kullanılan el telsizi, elektronik malzeme, çok sayıda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca, operasyon bölgesinde araziye tuzaklanmış uzaktan kumandalı 3 el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Tespit edilen sığınak, depo ve terörist mevzileri de kullanılamaz hale getirilmiştir.

Bitlis Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, silah ve dokümanlar muhafaza altına alınmış, diğer örgüt malzemeleri yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulundukları değerlendirilen teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.