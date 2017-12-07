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Buradasınız : » » Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'te merkeze bağlı 8 köy ve 3 mahallede 16:00-07:00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Bitlisteki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mahallelerde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 8 köy ve 3 mahallede 16:00-07:00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis merkez sınırlarındaki Ilıcak, Oğulcak, Aşağıölek, Yukarıölek, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı ve Bölükyazı köyleri ile Çayır, Govan ve Kürtler mahallesi bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 5 Aralık'ta saat 00.01'den itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu yasak 07 Aralık'ta saat 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Bitlis sokağa çıkma yasağı
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