Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında geçerli?

Bitlis merkez ile Mutki ve Güroymak ilçelerinde bazı köy, mahalle ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağının, 17.00 ile 06.00 saatlerinde geçerli olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı köy, mahalle ve mezralarda bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 11 Ekim'de saat 00.01'den itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilen söz konusu sokağa çıkma yasağının, 17.00-06.00 saatleri arasında geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı ilan edilen köy, mahalle ve mezralar şöyle sıralandı:

"Bitlis merkez ilçesi sınırlarındaki Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dursun, Uçankuş, Dikme, Kınalı, Çobansuyu, Harmanyeri, Esenburun, Cevizdalı, Konalga, Güllüce, Kayalıbağ, Kaşıklı, Sarıyurt ve Karaca köyleri ile Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Aşağıçobansuyu ve Güçlü mahalleleri, Yukarıçerman mezrası, Mutki'ye bağlı Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri, Güroymak'ın Çallı, Saklı, Işıklı ve Cevizyatağı köyü."