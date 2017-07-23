Bitlis'teki mağara evler turizme kazandırılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan yaklaşık 600 mağara evin turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin ihalesine çıkıldı.
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