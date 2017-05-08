Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik il merkezi ve Tatvan ilçesinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda ve bir ihbara istinaden yapılan çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 88 beste halinde 14 gram eroin, poşet içerisinde bir gram eroin, 0,69 gram metamfetamin, 2 hap, 48 gram Hint keneviri tohumu, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 105 tabanca fişeği, 4 av tüfeği fişeği ve çok sayıda uyuşturucu madde alımında kullanılan materyal ele geçirilmiştir."

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edileceği ifade edilen açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.