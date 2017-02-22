Bitlis'te teröristlere geçit verilmedi

Bitlis'te, geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde müdahale edilen edilen 60 terör olayında yakalanarak adli makamlara teslim edilen 783 örgüt mensubundan 308'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, can ve mal ile temel hak ve özgürlüklerin korunması, suçların tespiti ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, suça karıştığı tespit edilerek gözaltına alınan 4 bin 629 şahıstan 541'nin tutuklandığı belirtildi.

"2016 yılında polis sorumluluk bölgesinde 60 terör olayına müdahale edilmiş ve yakalanarak adli makamlara teslim edilen 783 örgüt mensubundan 308'i tutuklanmıştır." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu olaylarda roketatar, 15 el bombası, bixi makineli tüfek, kanas (keskin nişancı tüfeği), 10 kalaşnikof, MP-5 tabanca, 6 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait bin 958 fişek ele geçirilmiştir. Ayrıca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 bomba yüklü araç ve bin 60 kilogram el yapımı patlayıcı madde etkisiz hale getirilmiştir."

Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kullanımı olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlarda adli makamlara sevk edilen 354 kişiden 40'ının tutuklandığı kaydedilen açıklamada, bu olaylarda 167 kilo 663 gram eroin, 3 kilo 588 gram metamfetamin, 37 kilo 180 gram esrar, 61 sentetik hap ve 62 gram kokainin ele geçirildiği vurgulandı.

Geçen yıl müdahale edilen 263 kaçakçılık olayında yakalanan 491 kişiden 17'sinin tutuklandığı aktarılan açıklamada, olaylarda 2 milyon 950 bin 311 paket gümrük kaçağı sigara, 7 bin 205 kaçak cep telefonu, 12 sahte belge, 320 kilogram kaçak çay ele geçirilerek, suçta kullanıldığı tespit edilen 35 araca da el konulduğu ifade edildi.

Ayrıca il genelinde meydana gelen 4 bin 62 asayiş olayında yakalanan 2 bin 282 şahıstan 176'sının tutuklandığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu olaylarda 27 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 233 mermi, 400 litre kaçak mazot, 113 bin 500 paket kaçak sigara, bir motosiklet ve 75 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yine geçen yıl ekiplerimizin yapmış olduğu yol kontrol ve uygulamalarında 122 bin 206 kişiye GBT sorgusu yapılmış, aranan 719 şahıs ise adli makamlara teslim edilmiştir. Uygulama ve kontrollerde 49 bin 304 araç kontrol edilmiş, kurallara uymayan araç ve sürücülere 20 bin 769 cezai işlem karşılığında 3 milyon 489 bin 973 lira tutarında para cezası uygulanmıştır. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, toplumun düzen ve güven içerisinde yaşaması için özverili çalışmalarımız devam edecektir." AA