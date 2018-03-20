  • 20 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.94
    EURO 4.86
  • BIST 115450.26
    ALTIN 166.741
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bitlis'te teröristler odun toplayan vatandaşlara saldırdı

Bitlis'te teröristler odun toplayan vatandaşlara saldırdı

Bitlis'de PKK'lı teröristlerin odun toplayan vatandaşlara yönelik saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Vali Ustaoğlu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bitliste teröristler odun toplayan vatandaşlara saldırdı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında, öğle saatlerinde odun toplamaya giden köylülerin, terör örgütü PKK'nın saldırısına uğradığı anımsatıldı.

Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu'nun, saldırıda yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunmayan köylüleri, tedavi gördükleri Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Sağlık Müdürü Koray Okur ile hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Ustaoğlu'nun saldırıda hayatını kaybeden Nurullah Kılıçarslan'ın yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER