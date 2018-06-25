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Bitlis'te terör saldırısında 1 asker şehit düştü

Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

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Bitliste terör saldırısında 1 asker şehit düştü

Bitlis'te Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Aşağıyolak köyü kırsalında saat 12.00 sıralarında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Hain saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör saldırısı, şehit, Bitlis, asker
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