Bitlis'te terör örgütüne darbe

Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist yakalandı.
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