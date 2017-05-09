Bitlis'te terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki sığınak, toprağa gömülü 380 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon ve istihbari çalışmalar sonucu Tatvan ilçesinin Tokaçlı köyü kırsalında 2 sığınak içerisinde piknik tüpü, termos, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonda Mutki ilçesinin Kavakbaşı beldesi Çimen Mahallesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 380 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 100 metre kablo, güneş paneli, taşınabilir enerji kaynağı ve muhtelif yaşam ve gıda malzemesi tespit edildiği aktarıldı.

Patlayıcı maddeler ile yaşam ve gıda malzemelerinin cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği kaydedilen açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığının, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.