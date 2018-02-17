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Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 el yapımı patlayıcı, 50 kilogram amonyum nitrat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Bitliste terör örgütü PKK/KCKya operasyon

Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla dün, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda arama faaliyetinde tespit edilen, toprağa gömülü basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı, 50 kilogram amonyum nitrat, mazot karışımı patlayıcı madde, 5 boş mutfak tüpü, 25 kilogram mazot, 20 kilogram tütün ve muhtelif malzemeler yerinde imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, Bitlis
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