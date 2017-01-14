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Bitlis'te terör operasyonunda 2 asker şehit düştü

Güvenlik güçlerince yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu"nda PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

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Bitliste terör operasyonunda 2 asker şehit düştü
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.
 
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.
 
Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.
 
Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.
 
Etiketler: Bitlis, terör operasyonu
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