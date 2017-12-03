  • 03 ARALIK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.914
    EURO 4.656
  • BIST 103558.98
    ALTIN 161.116
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bitlis'te terör operasyonu: 4 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te terör operasyonu: 4 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 4 sığınakta çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bitliste terör operasyonu: 4 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Kavakbaşı beldesi Kapaklı kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Mutki Jandarma Komutanlığı unsurları ile güvenlik korucuları tarafından "Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya-95 Operasyonu"nun gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında icra edilen arazi arama faaliyetlerinde 4 sığınak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınaklarda yapılan aramalarda, 4 adet 50 kilogramlık un, 2 adet 18 litre yağ, 25 kilogram bulgur, 8 kilogram kaçak çay, 100 kilogram küp şeker, 2 adet 10 kilogramlık makarna, 5 kilogram kaya tuzu, 12 kilogramlık tüp, 2 kilogramlık tüp, dört ayaklı ocak, 2 çift ayakkabı, 2 tepsi, 6 adet 30 kilogramlık dolu peynir bidonu, 500 kilogramlık toprağa gömülü dolu su bidonu ele geçirilmiştir. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, malzemeler de yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Etiketler: terör operasyonu, Bitlis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER