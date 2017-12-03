Bitlis'te terör operasyonu: 4 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Kavakbaşı beldesi Kapaklı kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Mutki Jandarma Komutanlığı unsurları ile güvenlik korucuları tarafından "Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya-95 Operasyonu"nun gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında icra edilen arazi arama faaliyetlerinde 4 sığınak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınaklarda yapılan aramalarda, 4 adet 50 kilogramlık un, 2 adet 18 litre yağ, 25 kilogram bulgur, 8 kilogram kaçak çay, 100 kilogram küp şeker, 2 adet 10 kilogramlık makarna, 5 kilogram kaya tuzu, 12 kilogramlık tüp, 2 kilogramlık tüp, dört ayaklı ocak, 2 çift ayakkabı, 2 tepsi, 6 adet 30 kilogramlık dolu peynir bidonu, 500 kilogramlık toprağa gömülü dolu su bidonu ele geçirilmiştir. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, malzemeler de yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.