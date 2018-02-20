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Bitlis'te terör operasyonu

Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, toprağa gömülü bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği ve 400 metre kablo imha edildi.

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Bitliste terör operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Horozdere köyünün Karaağaç mezrası kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yürütülen arama faaliyetinde, patikada toprağa gömülü kablo düzenekli el yapımı patlayıcı ile bununla irtibatlı 400 metre kablo bulundu.

Güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcı düzeneği ve 400 metre kabloyu yerinde imha etti.

Bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: terör, operasyon, Bitlis
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