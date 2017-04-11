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Bitlis'te terör operasyonu

Güroymak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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Bitliste terör operasyonu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güroymak Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyonda, ilçeye bağlı Bölmedere köyü Mezralık mevkisinde sığınak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tespit edilen sığınakta 6 adet 12 kilogramlık tüp, 7 silah koruyucu yağ, 8 pil, 16 koli bandı, 7 yapıştırıcı, kazma, 2 el feneri, 7 çakmak gazı, fırın, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen gıda ve yaşam malzemeleri cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir. Sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Etiketler: Bitlis, terör
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