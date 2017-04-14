Bitlis'te terör operasyonu: 3 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis'te jandarma sorumluluk bölgesinde teröristle mücadele harekatı kapsamında kış operasyonlarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 11 Nisan'da Güroymak'ta gerçekleştirilen operasyonda, ilçenin Bölmedere köyü mezarlık mevkisinde tespit edilen sığınakta 6 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tüpleri satın aldıkları tespit edilen ve Yukarıkolbaşı, Oduncular ile Kavunlu köylerinde ikamet eden şahısların, ev ve eklentilerinde 13 Nisan'da eş zamanlı arama yapılmıştır. Aramada kaleşnikof silah, bu silaha ait şarjör ve 70 fişek ele geçirilmiştir. Aramalarda gözaltına alınan 3 şahıs ise 'silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. AA