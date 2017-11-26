  • 26 KASIM 2017, PAZAR

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Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı kontrollü infilak ettirildi.

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Bitliste PKKlı teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylacık ve Akdik köyü mevkisinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı düzeneği döşendiği bilgisine ulaştı.

Yaylacık köyü bölgesinde 2, Akdik köyü mevkisinde ise bir olmak üzere 3 el yapımı patlayıcı ile pil bloğu ve elektronik ölçüm cihazı tespit edildi.

Patlayıcı düzenekleri, Hizan cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı uzman ekip tarafından kontrollü imha edildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek.

Etiketler: Bitlis, el yapımı patlayıcı, terör operasyonu
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