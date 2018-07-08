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Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami'nin cansız bedeni bulundu

Bitlis Ahlat'ta kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf, evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

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Bitliste kaybolan 2 yaşındaki Saminin cansız bedeni bulundu

Bitlis Ahlat'a bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan 2 yaşındaki Sami Yusuf, evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.

Tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber verdi.

Tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başattı.

Köylülerin de desteğiyle 24 saat süren çalışma sonucu eve bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında Yusuf'un cesedine ulaşıldı.

Çocuğun cesedi otopsi için Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA


 

Etiketler: Bitlis, sami yusuf, kayıp, cansız beden
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