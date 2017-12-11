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Buradasınız : » » Bitlis'te iki ilçeye bağlı 12 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te iki ilçeye bağlı 12 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı 12 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Bitliste iki ilçeye bağlı 12 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, iki ilçeye bağlı 12 köy ve 3 mahallede ikinci bir emre kadar saat 16.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mutki sınırlarındaki Yazıcık, Yuvalıdam, Kayran köyleri ile Aksu Mahallesi, Tatvan'da da Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür ve Dönertaş köyleri ile Kömürlü ve Aktoprak Mahallesi bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 11 Aralık saat 00.01'den itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Bitlis sokağa çıkma yasağı
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