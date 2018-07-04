Bitlis'te FETÖ sanığı komiser yardımcılarına hapis cezası

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Servet Çakıl Ünye M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracığıyla bağlanırken, diğer sanıklar Celal Aymaz ile Mehmet Bilen Kaya ve avukatları salonda hazır bulundu.

"Gelin gitar çalalım, boş verin"

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde FETÖ'ye mensup kişilerin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerinin başladığı sıralarda, sanıkların Tatvan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Mehmet Işık Polis Merkez Amirliği'nde bulunduğu belirtildi.

Mütalaada, polis memurlarının darbe girişimine karşı koymak amacıyla hazırlık yaptıkları sırada sanık Aymaz'ın, "Nereye çıkıyorsun, çık da seni vursunlar. Askerin şakası yok. Sen ne konuşuyorsun, darbe oldu. Askerin şakası olmaz. Bitti, hayırlı olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, darbe oldu. Hadi hayırlısı olsun. Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Asker geldiğinde teslim olacağız, karşı mı koyacağız. Arkadaşlar sıkıntıya gerek yok, gelirlerse teslim olacağız. Bu işin içinde oyun olabilir, ben çatışmam. Bu bir darbedir. Askere mi sıkacağız." şeklinde ifadeler kullandığı vurgulandı.

Sanıklardan Çakıl'ın "Ne hazırlanıyorsunuz. Askere mi sıkacaksınız? Nereye ateş edeceksiniz? Asker bizim kardeşimiz. Adamlar tankla geliyor.", Kaya'nın ise "Gelin gitar çalalım, boş verin. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Askerle mi çatışacaksınız, ne bu hazırlık? Boş verin bunları. Ben asker kardeşlerimle çatışmam. Bu ülkenin askerleridir." dediğine yer verilen mütalaada, sanıkların bu sözlerle polis memurlarının mücadele ve dirençlerini kırarak, FETÖ mensuplarının olası müdahalesi durumunda, onlara karşı koymamalarını gerektiren cümleler kullandıkları aktarıldı.

Mütalaada, sanıkların anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik eylemin haklı, normal ve sıradan bir durum olduğu anlamına gelen beyanlarda bulunduklarının, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde inisiyatif alarak darbe kalkışmasına karşı direnmek üzere harekete geçen polis memurlarının birbiriyle uyumlu beyanlarıyla sabit olduğu ifade edildi.

Sanıklar, son savunmalarında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, darbe girişimine destek vermediklerini ileri sürdü.

Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanık avukatları da müvekkillerin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Çakıl, Aymaz ve Kaya'yı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA