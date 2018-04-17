Bitlis'te FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 21'i emniyet mensubu olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Bitlis'te yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında çoğunluğu emniyet personeli 25 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 21'i emniyet mensubu olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA