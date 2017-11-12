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Bitlis'te çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

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Bitliste çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis Valiliği, Çavuşlar köyünün Üzümlü mezrası kırsalında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 9-11 Kasım tarihlerinde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve 10. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş" operasyonu kapsamında teröristlerce kullanılan 10 sığınak ile depo tespit edildiği bildirilen açıklamada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 6 bin 885 fişek, 12 el bombası, 7 roketatar mühimmatı ile çok miktarda kullanıma hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, bol miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

AA

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