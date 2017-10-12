Bitlis'te bir terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Tosunlar mezrasının kuzeyinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya-44 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Mutki Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 10 Ekim'de saat 18.15 sıralarında Tosunlar mezrasının kuzeyinde sağlanan temas neticesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 14 fişek, şarjör, 4 el bombası, el telsizi, 8 kütüklük, 8 pil ve silah bakım yağı ele geçirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili tahkikata başlanıldığı ve ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. AA