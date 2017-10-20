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Buradasınız : » » Bitlis'te bazı yerlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'te bazı yerlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı 3 köy ve bir mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Bitliste bazı yerlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı 3 köy ve bir mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Mutki'nin Yazıcık, Yuvalıdam ve Kayran köyleri ile Aksu Mahallesi'nde, 15 Ekim'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim saat 17.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilen söz konusu sokağa çıkma yasağı 20 Ekim'de saat 23.59 itibarıyla kaldırılmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, sokağa çıkma yasağı
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