Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Sehi Ormanları bölgesinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA
Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Sehi Ormanları bölgesinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA