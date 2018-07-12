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Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Bitliste 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Sehi Ormanları bölgesinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA 

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