Bitlis'te 26 yıl önce PKK'nın katlettiği 13 kişi anıldı

Bitlis Tatvan Sütlü mezrasında 11 Haziran 1992'de terör örgütü PKK'nın yol keserek minibüsten indirip yaklaşık bir kilometre ileride kurşuna dizdiği 13 vatandaşın yakınının acısı, olayın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen dinmiyor.

Saldırıda şehit olan yakınlarının mezarına her fırsatta giderek dua eden vatandaşlar, saldırıyı kınadı.

Saldırıda ağabeyini kaybeden Kokarsu Köyü sakinlerinden Zemirhan Işık, 1992 yılında Sütlü mezrasında akşam geç saatlerde ağabeyinin de aralarında bulunduğu 13 kişinin katledildiğini hatırlattı.

Işık, kendilerine haber verilmesi üzerine olay yerine gittiklerini, ağabeyiyle sıraya dizilen 13 kişinin katledildiğini gördüklerini anlattı.

"Olay günü il dışındaydım. Diğer ağabeyim oraya gittiğinde araç çalışır ve farları açık vaziyetteymiş. Ağabeyimi ve yolcuları minibüsten indirip yaklaşık bir kilometre ileriye götürerek hepsini sıraya dizip katletmişlerdi. Hepsi o köyden değildi. Siirtli bir çoban, Güroymaklı bir imam, Hizan ve Mutkili vardı. Hiçbirini sağ bırakmamışlardı."

"Binlerce mermi isabet etmiş"

Işık, olayda hayatını kaybeden köylülerden 9'unu Kokarsu Köyü'ne defnettiklerini, diğerlerinin de cenazelerinin götürüldüğünü ifade etti.

"Her gün buraya gelip ağabeyimi ziyaret ediyoruz. Beş kardeştik. Hayatta olduğumuz müddetçe bu acıyı unutmayacağız. Allah bu ahı yerde bırakmasın. Bunlar teröristler tarafından katledildi. Allah'tan korkmayan ve Müslüman olmayan teröristler 13 kişiyi katletti. Binlerce mermi isabet etmiş. Örneğin ağabeyimi yıkayamadık. Paramparça olmuştu."

"Bana eşya alacağı için heyecanlıydım"

Aynı saldırıda babasını kaybeden 6 çocuk annesi Sosun Karaoğuz ise, saldırı yaşandığında 10 yaşında olduğunu anlatarak, "Koyunları sağmak için annemle yaylaya gittik. Akşam eve döndük. Anneme, babam halen niye gelmedi diye sordum. Akşam olunca haber geldi. Babamın tarandığını söylediler. Olay yerinde babamın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi sıraya dizip taramışlardı. Babam, bayram alışverişi yapmak için Tatvan'a gitmişti. Bana eşya alacağı için heyecanlıydım. Bu olayı yapanları lanetliyoruz" dedi.

Kaynak: AA