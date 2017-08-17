  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Bitlis'te 25 kilo patlayıcı imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 25 kilogram el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

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Bitliste 25 kilo patlayıcı imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 25 kilogram el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 16 Ağustos'ta Tatvan'da operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan ilçesi Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Tokaçlı köyünün Mirgataş Tepe mevkisinde, toprağa gömülü 2 kilogramlık piknik tüpü ve 2,5 kilogram zeytin tenekesi içerisine gizlenmiş amonyum nitrat karışımı inorganik madde olduğu değerlendirilen 8'li pil bloğu hazırlanmış birbirine bağlantılı basma düzenekli yaklaşık 25 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. El yapımı patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamının etkisiz hale getirilinceye kadar zaman mefhumu gözetmeksizin her türlü hava koşullarında operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Etiketler: Bitlis, tatvan, PKK, patlayıcı
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