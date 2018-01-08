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Bitlis'te 13 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te il merkezine bağlı 13 köyde, ikinci bir emre kadar 16.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Bitliste 13 köyde sokağa çıkma yasağı

Valiliğin açıklamasına göre sokağa çıkma yasağı, Bitlis sınırlarındaki Çeltikli, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Karakuş, Kalupat, Ilıcak, Oğulcak, Başmaklı, Üçevler, Doğruyol, Dereağzı, Aşağıyuvacık ve Kavakdibi köyleri, mezraları ve mahallelerinde 8 Ocak Pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren uygulanacak.

Yasak, ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: sokağa çıkma yasağı, mezra, köy, Bitlis
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