Bitlis'te 13 köyde sokağa çıkma yasağı

Valiliğin açıklamasına göre sokağa çıkma yasağı, Bitlis sınırlarındaki Çeltikli, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Karakuş, Kalupat, Ilıcak, Oğulcak, Başmaklı, Üçevler, Doğruyol, Dereağzı, Aşağıyuvacık ve Kavakdibi köyleri, mezraları ve mahallelerinde 8 Ocak Pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren uygulanacak.

Yasak, ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Kaynak: AA