Bitlis'te 100 kilogram eroin ele geçirildi

Bitlis'te bir kamyonda 100 kilogram eroin ile 23 bin lira ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Bitlis üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı yönünde istihbari bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürücülüğünü S.A'nın yaptığı kamyonda yapılan aramada, 193 paket halinde 100 kilogram eroin ile 23 bin lira ele geçirilmiştir. Uyuşturucu sevkıyatında kamyona öncülük ettiği tespit edilen kamyonet sürücüsü E.S. de gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan S.A. ve E.S, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak veya nakletmek' suçundan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."

Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.