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Bitlis'te 10 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bir araçta yapılan aramada 10 ruhsatsız silah ele geçirildiği bildirildi.

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Bitliste 10 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 10 ruhsatsız silah ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 10 Nisan'da gerçekleştirilen yol uygulamasında, N.G. yönetimindeki plakası açıklanmayan aracın kontrol amacıyla durdurulduğu belirtildi.

Şüphe üzerine araçta yapılan aramada 10 ruhsatsız silah bulunduğu aktarılan açıklamada, sürücü N.G. ve araçtaki N.Y'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldığı belirtilerek, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Etiketler: Bitlis, ruhsatsız silah
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