  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Bitlis'te 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Bitlis'te 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bitlis Tatvan'da gerçekleştirilen arazi aramasında toprağa gömülü 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.

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Bitliste 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar" ve terörle mücadele harekatıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Tunceli Pülümür’de devam eden operasyonda, terör örgütü PKK mensubu iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Bitlis'in Tatvan ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi taramasında tespit edilen 5 sığınak içerisinde toprağa gömülü vaziyette 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hakkâri/Merkez ve Yüksekova kırsal alanlarında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen dokuz el yapımı patlayıcı imha edilmiş, üç roketatar mühimmatı, beş pil bloğu, üç el yapımı patlayıcı ateşleme devresi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Van/Erciş’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen yedi sığınak içerisinde bir gece görüş dürbünü ile çok miktarda yaşam ve 1.400 kg gıda malzemesi ele geçirilmiştir.

Mardin/Nusaybin’de, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist teslim olmuştur. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, bitlis terör operasyonu
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