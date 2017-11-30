Bitlis'in Hizan İlçesindeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'a bağlı 5 köy ve 6 mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan sınırlarındaki Koçyiğit köyü ile Alancık, Akyel, Doyumlu mezraları, Karbastı köyüne bağlı Yamaç, Yolüstü ve Task mezraları, Karlıtepe, Tutumlu ile Gürece köyleri bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 27 Kasım saat 00.01'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 20.00'de kaldırılmıştır."